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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении украинского МиГ-29 в районе Днепра

Минобороны: авиация ВКС сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
Сюжет
Военная операция на Украине
МиГ-29 ВВС Украины
МиГ-29 ВВС Украины (Фото: Wikimedia Commons )

ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 в районе села Солдатское Днепропетровской области Украины, сообщили в Министерстве обороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — говорится в ежедневной сводке министерства.

Ранее в этот день в Минобороны также рассказали о нанесении ракетных авиационных ударов по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.

Авиация также нанесла поражение живой силе и бронетехнике ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Марьинском направлениях.

В Минобороны неоднократно заявляли о господстве в воздухе над Украиной. По данным ведомства на 4 октября, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 484 самолетов ВСУ.

В Киеве заявили, что их самолеты постоянно находятся под угрозой атаки. Они оказываются в зоне поражения российских истребителей сразу при взлете с аэродрома. Киев сейчас нуждается в американских F-16, шведских Gripen, британских Typhoon и французских Rafale, заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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Теги
спецоперация Министерство обороны РФ военная авиация Днепропетровск
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