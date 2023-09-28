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Военная операция на Украине ,  
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ВКС России сбили украинский Су-25 в районе Торецкого в ДНР

Минобороны: ВКС России сбили украинский Су-25 в районе Торецкого в ДНР
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Военная операция на Украине

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 в ДНР, сообщили в Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Торецкое ДНР сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Помимо этого за сутки были уничтожены 26 беспилотников в районах населенных пунктов Берестовое, Кодема, Новопетриковка (ДНР), Самойловка и Новое (Запорожская область).

Су-25 («Грач») — советский штурмовик, предназначенный для поддержки Сухопутных войск. Самолет был разработан в 1970-х и выпускался до распада СССР. В России его производство в новых модификациях возобновили в 2009 году.

Штурмовик вооружен встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-мм авиапушкой ГШ-30-2, а также способен нести авиабомбы разного калибра и назначения. Максимальная скорость — 950 км/ч, практическая дальность полета — около 600 км.

Ранее, 19 сентября, российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области.

За день до этого один Су-25 ВС Украины сбили российские истребители в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР, второй — российские силы ПВО около поселка Малая Токмачка Запорожской области.

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Всего с начала спецоперации уничтожено 480 украинских самолетов, следует из данных Минобороны России.

Теги
Минобороны Су-25 ВСУ ДНР
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