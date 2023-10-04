После последней «летней ночи» москвичам предсказали дождь с мокрым снегом

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В Москве в пятницу, 6 октября, ожидается похолодание, а в эти выходные будет мокрый снег, сообщил РБК руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также спрогнозировал дожди с мокрым снегом в столице и Подмосковье.

«С четверга, в тыл циклона, начнется заток первой порции арктического холода, который выйдет на пик в предстоящие выходные и особенно в начале следующей недели, когда столбики термометров устремятся к нулевой отметке, а к дождям станут примешиваться заряды мокрого снега», — рассказал он РБК.

Однако с 3 на 4 октября Москва, по словам Тишковца, пережила «летнюю ночь». «Такое тепло в темное время суток, как случилось сегодня на ВДНХ, было 57 лет назад. 4 октября 2023 года занимает второе место по теплу за всю историю регулярных метеорологических измерений, уступив только рекордному 1966 году», — сообщил РБК синоптик, добавив, что это «тепло заключительное».

Похолодание в столице с пятницы, 6 октября, прогнозировал также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ночью в этот день ожидается 0–5 градусов, а днем — плюс 7–10 градусов. В целом в пятницу и субботу среднесуточная температура будет ниже плюс 8 градусов, отмечал он.