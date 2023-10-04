 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

После последней «летней ночи» москвичам предсказали дождь с мокрым снегом

После последней «летней ночи» москвичам предсказали дождь с мокрым снегом
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В Москве в пятницу, 6 октября, ожидается похолодание, а в эти выходные будет мокрый снег, сообщил РБК руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также спрогнозировал дожди с мокрым снегом в столице и Подмосковье.

«С четверга, в тыл циклона, начнется заток первой порции арктического холода, который выйдет на пик в предстоящие выходные и особенно в начале следующей недели, когда столбики термометров устремятся к нулевой отметке, а к дождям станут примешиваться заряды мокрого снега», — рассказал он РБК.

Однако с 3 на 4 октября Москва, по словам Тишковца, пережила «летнюю ночь». «Такое тепло в темное время суток, как случилось сегодня на ВДНХ, было 57 лет назад. 4 октября 2023 года занимает второе место по теплу за всю историю регулярных метеорологических измерений, уступив только рекордному 1966 году», — сообщил РБК синоптик, добавив, что это «тепло заключительное».

Похолодание в столице с пятницы, 6 октября, прогнозировал также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ночью в этот день ожидается 0–5 градусов, а днем — плюс 7–10 градусов. В целом в пятницу и субботу среднесуточная температура будет ниже плюс 8 градусов, отмечал он.

Теги
Москва Погода погода в Москве новости Дождь мокрый снег
Материалы по теме
Вильфанд назвал дату похолодания в Москве до «вполне осенней» погоды
Общество
Синоптики пообещали москвичам нестабильную погоду в октябре
Общество
Вильфанд спрогнозировал дождь в Москве в начале октября
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,06 (+0,19) Инвестиции, 03 окт, 16:20 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 99,27 (+0,79) Инвестиции, 03 окт, 16:20
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 12:33
Машина загорелась в Москве на выезде из тоннеля. Видео Общество, 12:24
В Кишиневе заявили об отказе России впускать двух молдавских журналистов Политика, 12:17
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 12:09
Спрос на услуги риелторов в России за год удвоился Недвижимость, 12:07
Гладков сообщил более чем о 70 взрывах за сутки в Белгородской области Политика, 12:06
Почему ваши подчиненные работают вяло. 11 сильнейших демотиваторов Pro, 12:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как утром по всей России проверяли сирены оповещения Общество, 12:05
Таиланд разрешил россиянам продлить пребывание без виз до 60 дней Общество, 12:01
Доходности на мировом рынке облигаций выросли до многолетних максимумов Инвестиции, 11:44
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 11:44
Медведев назвал «две приятные новости» для Киева Политика, 11:43
После последней «летней ночи» москвичам предсказали дождь с мокрым снегом Общество, 11:39
Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности Общество, 11:36