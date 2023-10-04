Синоптик предсказал мощный листопад после дождей в Москве

Вильфанд: в пятницу в Москве после дождей начнется сильный листопад

К 7-8 октября, после дождей, в Москве начнется сильный листопад, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в четверг, 5 октября, дождь ожидается местами небольшой, однако в пятницу он станет заметным. Вильфанд пообещал осадки также в субботу и воскресенье.

Ранее он прогнозировал похолодание и кратковременные дожди в первые дни октября.

По данным центра погоды «Фобос», в Москве погода в октября будет «крайне неустойчивой». В первой половине месяца температура еще поднимется до 17–19 градусов, однако во второй — ожидаются заморозки. Синоптики также не исключили первый снег в начале месяца.