В Германии жители выступили против строительства военного завода для ВСУ

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В городе Гросенхайне на востоке Германии местные жители выступили против строительства завода по производству боеприпасов для Украины из-за страха «разгневать президента России Владимира Путина», сообщает The New York Times.

Это «сопротивление» началось после того, как в январе исполнительный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ведет переговоры с федеральным правительством о строительстве завода в Саксонии (Гросенхайн расположен в земле Саксония), чтобы удовлетворить эту просьбу Украины.

После этого 16 из 22 членов городского совета написали письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу, призывающее заблокировать проект. Местные жители выстроились в очередь, чтобы тоже подписать письмо, пишет NYT. «Мы не хотим окольными путями участвовать в войнах по всему миру», — говорилось в тексте документа.

Кроме того, некоторые в Гросенхайне опасались, что завод «разгневает Путина», который провел почти пять лет в качестве агента КГБ в соседнем Дрездене, и может превратить их город в военную цель, отмечала NYT.

Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн выпускает боевые машины пехоты Lynx и Marder, бронеавтомобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2 и другую военную технику, вооружение и боеприпасы. Продукция Rheinmetall входит в пакеты военной помощи, которые западные страны выделяют Украине.

В конце сентября компания сообщила, что федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило ей создать совместное предприятие с концерном «Украинская оборонная промышленность» на территории Украины. Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисным обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военной техники.