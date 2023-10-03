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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате «воздушных целей» в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать объекты в Белгородской области «с применением двух снарядов реактивной системы залпового огня и одного БПЛА самолетного типа».

В ведомстве заявили, что силы ПВО сбили все воздушные цели.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Грайворонским городским округом сбили три воздушные цели. По предварительным данным, пострадавших нет.

«При падении обломками повреждены 12 частных домовладений: выбиты окна, посечены крыши и заборы, а также хозпостройки», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

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Белгородская область Вячеслав Гладков Минобороны Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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