Минобороны сообщило о перехвате «воздушных целей» в Белгородской области

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать объекты в Белгородской области «с применением двух снарядов реактивной системы залпового огня и одного БПЛА самолетного типа».

В ведомстве заявили, что силы ПВО сбили все воздушные цели.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Грайворонским городским округом сбили три воздушные цели. По предварительным данным, пострадавших нет.

«При падении обломками повреждены 12 частных домовладений: выбиты окна, посечены крыши и заборы, а также хозпостройки», — написал Гладков в своем телеграм-канале.