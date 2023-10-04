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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила воздушные цели над Белгородом

Гладков: силы ПВО сбили воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом
Сюжет
Военная операция на Украине

Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели», — написал он в телеграм-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Белгородская область c начала военной операции на Украине попадает под обстрелы со стороны ВСУ и подвергается атакам беспилотников, в регионе регулярно срабатывает система ПВО.

Накануне вечером, 3 октября, Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать объекты в регионе с применением двух снарядов реактивной системы залпового огня и одного беспилотника самолетного типа. Военные отчитались, что сбили все цели.

Гладков уточнил, что над Грайворонским городским округом сбили три воздушные цели. Никто не пострадал, повреждения получили 12 частных домовладений. «Выбиты окна, посечены крыши и заборы, а также хозпостройки. Подворовой обход продолжим в светлое время суток», — рассказал он.

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Вячеслав Гладков Белгородская область ПВО Белгород
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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