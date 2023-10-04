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В Красноярске произошел пожар на алюминиевом заводе

На Красноярском алюминиевом заводе произошел пожар

В Красноярске произошел пожар на алюминиевом заводе
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На Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ) произошел пожар, сообщили местному изданию NGS24 в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 8:57 (4:57 мск). «Загорелся трансформатор на площади 50 кв. м», — уточнили в МЧС, добавив, что никто не пострадал.

В 10:46 (6:46 мск) пожар локализовали.

«Пожар ликвидирован на площади 50 кв. м в 12:31 по красноярскому времени, пострадавших нет. Трансформаторная будка горела», — сообщили позже РБК в пресс-службе ведомства.

Региональное управление Роспотребнадзора в связи с пожаром на заводе организовало мониторинг качества атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки.

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26 сентября в Уфе загорелся хлебокомбинат, возгорание произошло на техническом этаже здания. По данным МЧС, огонь охватил 60 кв. м, в результате пожара обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 кв. м. Пострадал один человек, его госпитализировали. В тушении пожара задействовали 32 человека и 15 единиц техники.

Теги
Красноярск Красноярский край Пожар МЧС заводы новости
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