В Красноярске произошел пожар на алюминиевом заводе
На Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ) произошел пожар, сообщили местному изданию NGS24 в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 8:57 (4:57 мск). «Загорелся трансформатор на площади 50 кв. м», — уточнили в МЧС, добавив, что никто не пострадал.
В 10:46 (6:46 мск) пожар локализовали.
«Пожар ликвидирован на площади 50 кв. м в 12:31 по красноярскому времени, пострадавших нет. Трансформаторная будка горела», — сообщили позже РБК в пресс-службе ведомства.
Региональное управление Роспотребнадзора в связи с пожаром на заводе организовало мониторинг качества атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки.
26 сентября в Уфе загорелся хлебокомбинат, возгорание произошло на техническом этаже здания. По данным МЧС, огонь охватил 60 кв. м, в результате пожара обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 кв. м. Пострадал один человек, его госпитализировали. В тушении пожара задействовали 32 человека и 15 единиц техники.