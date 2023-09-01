В Курске россиянина приговорили к 15 годам за подготовку терактов по заданию СБУ

Россиянина осудили за подготовку взрывов в Курске по заданию СБУ

Фото: Владислав Шатило / РБК

Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина России Рамазана Муртузова, который планировал теракт в Курске, к 15 годам лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, он планировал устроить взрывы в людных местах — в торговом центре или на вокзале в Курске. После начала военной операции Муртузова завербовала Служба безопасности Украины и он взял псевдоним Пилигрим, выяснили следователи.

«РИА Новости» добавило, что обвиняемый собрал четыре взрывных устройства, замаскированных под шампуни, детское питание и соки. Его задержали силовики на подъезде к городу.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы, первые три он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначен штраф 1 млн руб. и ограничение свободы на полтора года. Муртузов признал вину.

В конце августа 2023 года ФСБ задержала жителя Калужской области по подозрению в подготовке теракта на объекте критической инфраструктуры. По данным следствия, мужчина поддерживал связь с представителями украинских националистов и готовился уехать на Украину, чтобы принять участие в боях на стороне Киева в составе полка «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) Уголовного кодекса России.