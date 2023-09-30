Вильфанд спрогнозировал дождь в Москве в начале октября

Синоптик Вильфанд: октябрь в Москве начнется с понижения температуры и дождей

В первые дни октября в Москве произойдет похолодание и пройдут кратковременные дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

По словам синоптика, днем столбики термометра не поднимутся выше 20 градусов.

«Начало октября будет теплым, но теплым в октябрьском исполнении. С 1 октября произойдет изменение циркуляции, и вместо голубого неба будет уже более облачная погода, прогнозируется дождь. Не сильный, но все-таки дождь», — сказал Вильфанд.

В ночь на 1 октября температура будет выше 10 градусов, а днем плюс 14-16 градусов. Также ночью в столице начнется небольшой дождь, который усилится днем. При этом выпадет всего 5-6 мм осадков.

В ночь на 2 октября будет переменная облачность. Это будет продолжаться в течение всей недели вместе с кратковременными дождями. Ночные температуры будут в диапазоне плюс 4 — плюс 9 градусов, а днем от плюс 13 до плюс 18 градусов.

«Во второй половине недели начнется понижение температуры — сначала постепенное, местами будет небольшой дождь. Но очень сильных дождей не будет. Всего за неделю выпадет 10-11 мм осадков», — сказал Вильфанд, отметив, что в этот период температура приблизится к своим многолетним значениям.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что в начале октября в Центральной России начнется золотая осень с понижением температур.

Накануне Вильфанд сообщил, что в Москве для нового температурного рекорда 29 сентября не хватило 0,1 градуса, прошлый был установлен в 1900 году — 23,3 градуса.