Минфин Украины: получены $1,25 млрд от США на пенсии и выплаты бюджетникам

Украина получила $1,25 млрд от США на пенсии и выплаты бюджетникам

Фото: dpsu.gov.ua

Украина получила $1,25 млрд от США через целевой фонд Всемирного банка, средства направят на возмещение расходов государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Украины.

«В государственный бюджет 21 сентября поступил грант от США в размере $1,25 млрд через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка», — заявил глава министерства Сергей Марченко. По его словам, с февраля 2022 года в бюджет Украины поступили $21,7 млрд.

Средства направят на возмещение расходов госбюджета: обеспечение пенсионных выплат, выплат сотрудникам Госпогранслужбы Украины, оплаты труда медработников, оказывающих услуги по программе медицинских гарантий, госслужащих и педагогов.

В июне Всемирный банк выделил Украине помощь в размере $1,75 млрд. Средства состояли из гарантированного Великобританией займа Всемирного банка на сумму $500 млн, гранта на сумму $1,25 млрд от США и гранта на сумму $15 млн от правительства Финляндии.

В банке заявили, что деньги будут направлены на здравоохранение, образование, выплату пенсий, программы социальной помощи и зарплаты сотрудников государственных ведомств.