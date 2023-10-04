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Политика ,  
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Макрон приедет на переговоры к Шольцу «гулять у Эльбы и есть булки»

AFP: Макрон и Шольц на переговорах будут есть выпечку и гулять вдоль Эльбы

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с немецким коллегой Олафом Шольцем в Гамбурге 9-10 октября, сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Встреча пройдет «в совершенно новом франко-германском формате», уточняет ТАСС, ссылаясь на AFP. Макрон и Шольц будут «кататься на лодках, гулять вдоль Эльбы, есть брехтены (булки) и обсуждать среднесрочную и долгосрочную перспективу», вместо того, чтобы тратить недели на согласование текста, сказано в тексте пресс-релиза Парижа.

Встреча пройдет по приглашению Германии, за ней не последуют немедленные заявления и подписание итоговой декларации. Макрона в поездке сопроводят около 20 членов правительства. Одна из главных тем встречи — развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ), а также обсуждение спорных вопросов.

Последние очные переговоры лидеров Франции и Германии и прошли год назад — в октябре 2022 года — Шольц прилетел в Париж, откуда после отправился с визитом в Афины.

Тогда Париж и Берлин представили разную информацию о совместной пресс-конференции — Шольц, в отличие от Макрона, ее анонсировал. Отказ участвовать во встрече Германия назвала демонстрацией укора со стороны Франции.

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Олаф Шольц Эмманюэль Макрон переговоры Гамбург Германия Франция
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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