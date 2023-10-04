AFP: Макрон и Шольц на переговорах будут есть выпечку и гулять вдоль Эльбы

Макрон приедет на переговоры к Шольцу «гулять у Эльбы и есть булки»

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с немецким коллегой Олафом Шольцем в Гамбурге 9-10 октября, сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Встреча пройдет «в совершенно новом франко-германском формате», уточняет ТАСС, ссылаясь на AFP. Макрон и Шольц будут «кататься на лодках, гулять вдоль Эльбы, есть брехтены (булки) и обсуждать среднесрочную и долгосрочную перспективу», вместо того, чтобы тратить недели на согласование текста, сказано в тексте пресс-релиза Парижа.

Встреча пройдет по приглашению Германии, за ней не последуют немедленные заявления и подписание итоговой декларации. Макрона в поездке сопроводят около 20 членов правительства. Одна из главных тем встречи — развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ), а также обсуждение спорных вопросов.

Последние очные переговоры лидеров Франции и Германии и прошли год назад — в октябре 2022 года — Шольц прилетел в Париж, откуда после отправился с визитом в Афины.

Тогда Париж и Берлин представили разную информацию о совместной пресс-конференции — Шольц, в отличие от Макрона, ее анонсировал. Отказ участвовать во встрече Германия назвала демонстрацией укора со стороны Франции.