 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Маккарти согласился провести голосование по своей отставке

Маккарти согласился на голосование по предложению республиканцев о его отставке
Кевин Маккарти
Кевин Маккарти (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что во вторник, 3 октября, объявит голосование по предложению республиканцев отправить его в отставку, пишет The New York Times.

Маккарти отметил, что «уверен» в своей способности сорвать попытку его отстранения с поста спикера нижней палаты парламента.

Как он сказал журналистам, если за его отставку проголосуют члены Демократической партии и пять членов Республиканской партии, то его отстранят.

Ходатайство об отставке Маккарти накануне подал конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц. Поводом, по мнению Гетца, стало сотрудничество спикера палаты представителей с демократами для избежания шатдауна (приостановки работы правительства).

За два с половиной часа до его наступления президент США Джо Байден подписал проект бюджета на 45 дней, в который вошли только суммы на финансирование правительства, но не на помощь Украине. Если бы документ не приняли, то это привело бы к кризису, объяснил тогда глава государства.

Как отмечал CNN, проект удалось утвердить в связи с «резким поворотом» Маккарти, который начал работать с Демократической партией для того, чтобы подавляющим большинство провести документ в обеих палатах конгресса, что и было в итоге сделано в самый последний момент.

Читайте на РБК Pro
Что представляет собой реальная метавселенная, а что — лишь ее имитация
Как продавать на «Авито»: подробный гайд для опытных и начинающих
Как стартап выручил ₽2 млрд на блогерах в эпоху запрета Instagram
«Хорошие русские»: как россияне в Лондоне привлекли $2 млн на стартап

Гетц же заявил, что сделка Маккарти с демократами обходит многие ограничения по расходам, которые были установлены Республиканской партией, которая контролирует палату представителей во главе с Маккарти, что является «последней каплей». Сам спикер информацию о заключении сделки с демократами опроверг.

Теги
Кевин Маккарти палата представителей США Конгресс США отставка голосование
Материалы по теме
Соратник Трампа выступил за отставку спикера из-за сделки с демократами
Политика
Боррель заявил о глубоком сожалении из-за бюджета США без помощи Украине
Политика
Байден утвердил проект бюджета США без помощи Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,06 (+0,19) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 99,27 (+0,79) Инвестиции, 16:20
Reuters узнал о планах «Астры» выйти на Мосбиржу 13 октября Инвестиции, 19:39
WSJ узнала о планах Netflix повысить цену на подписку без рекламы Технологии и медиа, 19:36
Богатейшие американцы стали богаче на $500 млрд Политика, 19:33
Суд в Молдавии разрешил депутатам запрещенной «Шор» баллотироваться Политика, 19:32
Обвинение запросило для Овсянниковой 9,5 лет лишения свободы за фейки Политика, 19:31
В Москве подорожает проезд на общественном транспорте Общество, 19:31
Власти Азербайджана задержали экс-президентов Нагорного Карабаха Политика, 19:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Джордан стал первым спортсменом в рейтинге 400 самых богатых американцев Спорт, 19:16
«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ и вышел в плей-офф Кубка России Спорт, 19:13
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 19:11
«Локомотив» победил «Ростов» Карпина в Кубке России и вышел в плей-офф Спорт, 19:11
Военная операция на Украине. Карта на 3 октября Политика, 19:09
Минздрав поспорил с Минфином о легализации торговли алкоголем в интернете Бизнес, 19:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:02