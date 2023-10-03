Маккарти согласился провести голосование по своей отставке

Маккарти согласился на голосование по предложению республиканцев о его отставке

Кевин Маккарти (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что во вторник, 3 октября, объявит голосование по предложению республиканцев отправить его в отставку, пишет The New York Times.

Маккарти отметил, что «уверен» в своей способности сорвать попытку его отстранения с поста спикера нижней палаты парламента.

Как он сказал журналистам, если за его отставку проголосуют члены Демократической партии и пять членов Республиканской партии, то его отстранят.

Ходатайство об отставке Маккарти накануне подал конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц. Поводом, по мнению Гетца, стало сотрудничество спикера палаты представителей с демократами для избежания шатдауна (приостановки работы правительства).

За два с половиной часа до его наступления президент США Джо Байден подписал проект бюджета на 45 дней, в который вошли только суммы на финансирование правительства, но не на помощь Украине. Если бы документ не приняли, то это привело бы к кризису, объяснил тогда глава государства.

Как отмечал CNN, проект удалось утвердить в связи с «резким поворотом» Маккарти, который начал работать с Демократической партией для того, чтобы подавляющим большинство провести документ в обеих палатах конгресса, что и было в итоге сделано в самый последний момент.

Гетц же заявил, что сделка Маккарти с демократами обходит многие ограничения по расходам, которые были установлены Республиканской партией, которая контролирует палату представителей во главе с Маккарти, что является «последней каплей». Сам спикер информацию о заключении сделки с демократами опроверг.