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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о восьми сбитых за ночь украинских беспилотниках

Губернатор Старовойт: после атаки дронов в Курсе повреждены несколько домов
Сюжет
Военная операция на Украине

Ночью четыре украинских беспилотника попытались совершить атаки в Крыму, российские силы ПВО сбили их над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией полуострова, сообщили в Минобороны России.

Утром 25 сентября российские военные также пресекли попытку дронов нанести удар в Курской и Брянской областях, в обоих регионах были сбиты по два беспилотника, добавили в военном ведомстве.

Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, что один из дронов упал в Центральном округе Курска, там несколько частных домовладений и крыша административного здания получили повреждения, были выбиты стекла в многоквартирном доме. Второй беспилотник, по его словам, упал в Курском районе, там были выбиты стекла в частном доме, пострадавших нет.

По словам главы Брянской области Александра Богомаза, оба дрона были сбиты над Суражским районом, никто не пострадал, разрушений нет.

В ночь с 24 на 25 сентября еще один беспилотник попытался совершить атаку в Тульской области. Телеграм-каналы SHOT и Baza писали о звуках взрывов на юге области. В Минобороны сообщили, что дрон был сбит силами ПВО, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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дроны беспилотники Брянская область Александр Богомаз Крым Курская область Минобороны Военная операция на Украине
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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