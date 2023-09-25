Минобороны сообщило о восьми сбитых за ночь украинских беспилотниках

Ночью четыре украинских беспилотника попытались совершить атаки в Крыму, российские силы ПВО сбили их над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией полуострова, сообщили в Минобороны России.

Утром 25 сентября российские военные также пресекли попытку дронов нанести удар в Курской и Брянской областях, в обоих регионах были сбиты по два беспилотника, добавили в военном ведомстве.

Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, что один из дронов упал в Центральном округе Курска, там несколько частных домовладений и крыша административного здания получили повреждения, были выбиты стекла в многоквартирном доме. Второй беспилотник, по его словам, упал в Курском районе, там были выбиты стекла в частном доме, пострадавших нет.

По словам главы Брянской области Александра Богомаза, оба дрона были сбиты над Суражским районом, никто не пострадал, разрушений нет.

В ночь с 24 на 25 сентября еще один беспилотник попытался совершить атаку в Тульской области. Телеграм-каналы SHOT и Baza писали о звуках взрывов на юге области. В Минобороны сообщили, что дрон был сбит силами ПВО, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.