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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью силы ПВО сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Около 16:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написала пресс-служба ведомства. О пострадавших и разрушениях ведомство не сообщило.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах городов и поселков, а также об атаках дронов.

Утром 3 октября под обстрел кассетными боеприпасами попал поселок Климово Брянской области. Несколько жилых домов и хозпостроек были повреждены. Позднее в области силы ПВО сбили беспилотник.

В этот же день глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких сбитых около границы с Украиной воздушных целях.

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Теги
БПЛА Белгородская область Минобороны ПВО
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