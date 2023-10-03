Суд в ДНР выдворил двух священников ПЦУ

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Суд в Донецкой народной республике выдворил двух украинцев — священников Православной церкви Украины (ПЦУ), передает корреспондент «РИА Новости».

Вячеслава Хримли и Андрея Чуя признали виновными в нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ч. 5 ст. 5.26 КоАП России). По мнению судьи, деятельность ПЦУ, которую представляли украинцы, «носит антироссийский, экстремистский характер, выраженный в публичной поддержке украинской власти и вооруженных формирований Украины, а также разжигающий ненависть и вражду по национальному, религиозному признаку».

Суд назначил Чую и Хримли наказание в виде штрафа в 30 тыс. с «административным выдворением за пределы Российской Федерации».

Священников задержали в середине сентября, сообщал епископ Донецкий и Мариупольский ПЦУ Сергей Горобцов на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).