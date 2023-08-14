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Лукашенко уволил ответственного за мобилизацию в Белоруссии генерала

Лукашенко уволил по возрасту ответственного за мобилизацию в Белоруссии генерала Будика
Александр Лукашенко и Владислав Будик
Александр Лукашенко и Владислав Будик (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил страны Владислава Будика, сообщила пресс-служба главы государства.

Будик уволен со службы в связи с достижением предельного возраста пребывания на ней и зачислен в запас. Предельный возраст пребывания на службе для генерал-майора в Белоруссии составляет 55 лет.

При этом глава государства может продлить срок службы своим указом. Это решение может быть принято президентом дважды — каждый раз службу можно продлить на пять лет.

Генерал-майор сохранил право носить военную форму и знаки различия, отмечается в сообщении пресс-службы белорусского президента.

Будик родился в 1968 году. Окончил Тульское высшее артиллерийское инженерное училище, после чего прошел путь от командира учебного взвода до командира 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления). В ноябре 2017 года был назначен начальником 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Должность начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба занимал с сентября 2022 года.

Теги
Александр Лукашенко Белоруссия мобилизация увольнение
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