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В Госдуме предложили ввести обязательную страховку для самокатчиков

В Госдуме предложили обязать пользователей самокатов оформлять страхование

Самокатчиков и курьеров, которые часто пользуются электросамокатами или электровелосипедами, обяжут оформлять страхование гражданской ответственности, сообщает газета «Известия». По данным издания, такое предложение Госдумы положительно оценил Центробанк.

По мнению депутатов Госдумы, такая мера должна снизить число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как отметил один из инициаторов предложения депутат Госдумы Александр Якубовский, введение обязательной страховки позволит компенсировать причиненный ущерб здоровью и имуществу граждан после аварии.

«Мы видим большом количество случаев ДТП с СИМ. <...> С курьера, который не имеет в России ничего, кроме, в лучшем случае, временной регистрации, взыскать такой ущерб практически невозможно», — сказал Якубовский.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка, обсуждать создание системы обязательного страхования гражданской ответственности пользователей СИМ можно только после решения комплекса задач, не относящихся напрямик к страховому законодательству. Так, нужно решить вопросы «идентификации таких пользователей и владельцев этих средств, установить порядок фиксации ДТП с их участием, а также ужесточить требования к эксплуатации средств индивидуальной мобильности», отметили в ЦБ.

28 августа полицейские задержали в Москве курьера, который на самокате сбил шестилетнего ребенка, после чего, по словам матери мальчика, курьер остановился, поправил свой рюкзак и поехал дальше. По данным полиции, это 28-летний приезжий, его доставили в территориальный отдел для разбирательства.

31 августа его арестовали. При задержании он предъявил поддельный документ. Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 268 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 5 ст. 327 Уголовного кодекса (использование заведомо подложного документа).

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Теги
электросамокат электровелосипед курьер Центробанк
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