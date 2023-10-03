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Минэкономразвития и Минфин поддержали продажи пива на стадионы

Возвращение продаж пива на стадионах поддержали в Минфине и Минэкономразвития

Продажи пива на стадионах могут вернуться после почти двадцатилетнего запрета — Минфин и Минэкономразвития поддержали предложение депутата Госдумы от «Единой России» Михаила Романова, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документы ведомств.

Романов отметил, что МВД также не против возвращения продаж пива, если при этом будут соблюдаться необходимые меры безопасности. Ограничение на продажу пивных напитков и пива в заведениях общепита, которые находятся на стадионах, действует с 2005 года.

«Исторически пивные компании выступают спонсорами футбольных команд по всему миру, производители пива охотно сотрудничают с футбольными клубами и вкладывают в развитие футбола значительные денежные средства, полученные также и в результате разрешенной торговли на стадионах во время матчей», — отметил Романов. По его мнению, корректировки законодательства в пользу разрешения продажи пива и пивных напитков на стадионах позволят поддержать отечественных пивоваров.

Минфин концептуально поддержал инициативу. Минэкономразвития также выступил за, но с условием, что спортивные клубы, лиги и федерации обяжут направлять целевые отчисления от розничной продажи пива на финансирование мероприятий по развитию, в частности, детско-юношеского спорта.

Минздрав выступил против продажи алкоголя на стадионах. В ведомстве пояснили, что эмоциональное возбуждение болельщиков во время матчей повышается, и употребление спиртных напитков повышает вероятность рискованного поведения.

29 сентября «Известия» сообщили, что Федеральная антимонопольная служба концептуально поддержала возвращение рекламы пива и пивных напитков на стадионы. В службе уточнили, что снять действующий запрет можно в случае, если власти разрешат продажи слабоалкогольных напитков во время игры на стадионе.

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Минэкономразвития Минфин пиво спорт стадионы алкоголь
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