Сирийский военный пострадал после удара Израиля по окрестностям Дамаска

Израильские военные нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска, в результате обстрела был ранен один сирийский военнослужащий. Об этом сообщает Минобороны Сирии в Facebook (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Удар нанесли управляемыми ракетами со стороны Голанских высот около 23:05 21 августа (время совпадает с мск), сообщили в ведомстве. В результате, по информации Минобороны, был ранен военнослужащий, также ведомство сообщило о «некоторых материальных потерях». Какой конкретно район подвергся атаке, в министерстве не уточнили.

Власти Сирии регулярно обвиняют Израиль в обстрелах. Так, в начале августа, SANA и Al-Watan со ссылкой на источники в сирийских силовых ведомствах сообщили, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли несколько авиаударов по районам Дамаска, сработала система ПВО. В результате атаки, по данным изданий, погибли четверо сирийских военнослужащих.