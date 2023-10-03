В Эстонии уведомили о новых правилах регистрации добровольцев в ВСУ

Украина изменила правила регистрации иностранных военных, в связи с чем в Эстонии не смогут назвать точное количество эстонцев, принимающих участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур порталу телерадиовещания ERR.

«Если раньше в Вооруженных силах Украины было четкое правило, в каких подразделениях регистрируются иностранные бойцы, то сейчас оно кардинально изменилось, поэтому иностранные военные могут быть практически во всех частях ВСУ», — сказал Певкур.

Министр добавил, что «на данный момент никто не пришел ни в посольство, ни в Минобороны, чтобы сказать, что он ушел воевать на стороне Украины». Певкур уточнил, что и обязанности уведомлять государство о своем решении принять участие в военном конфликте нет.

2 октября газета Postimees сообщила, что в зоне военной операции на Украине, в районе города Лиман в ДНР, погиб гражданин Эстонии Танель Криггуль, воевавший в составе Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ. Он состоял в нем с 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона спустя несколько дней после начала российской военной операции. В легион берут добровольцев из других стран. Минобороны России заявило, что это наемники, в частности, из Польши, Канады, США, Великобритании и других западных стран.

31 августа The Telegraph сообщила о гибели на Украине 22-летнего британского студента Сэма Ньюи, воевавшего на стороне ВСУ. По данным газеты, мужчина служил в иностранном добровольческом отряде «Темные ангелы», военного опыта у него не было.