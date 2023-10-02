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Военная операция на Украине ,  
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Postimees узнала о гибели эстонского добровольца на Украине

Postimees: на Украине погиб эстонский военный из Интернационального легиона
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Военная операция на Украине

На Украине погиб гражданин Эстонии Танель Криггуль, воевавший в составе Интернационального легиона территориальной обороны страны, сообщила газета Postimees.

У Криггуля был позывной Стингер. В Интернациональном легионе ВСУ он состоял с прошлого года. Погиб мужчина в районе города Красный Лиман в Донецкой народной республике.

Через несколько дней после начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа. Минобороны России заявляло, что в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют наемники из США, Великобритании, Польши, Канады и других западных стран.

По данным украинских властей на май 2022 года, на Украину для службы в Интернациональном легионе ВСУ прибыли около 50 британцев. К середине июня этого года их число достигло 3 тыс., писала The Independent.

31 августа The Telegraph сообщила о гибели на Украине 22-летнего британского студента Сэма Ньюи, воевавшего на стороне ВСУ. По данным газеты, мужчина служил в иностранном добровольческом отряде «Темные ангелы», военного опыта не имел.

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