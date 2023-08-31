На Украине погиб воевавший на стороне ВСУ британец

Сэм Ньюи (Фото: jeromestarkey / Flickr)

При минометном обстреле на Украине погиб 22-летний британский студент Сэм Ньюи, воевавший на стороне ВСУ. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на его брата Дэна.

Ньюи служил в иностранном добровольческом отряде «Темные ангелы». Он не имел военного опыта. По словам брата погибшего, который также участвовал в боях на Украине, Ньюи «действовал мужественно, нравственно и честно» и «отдал жизнь за людей, которых не знал».

Отряд «Темные ангелы» создал бывший десантник из Великобритании Дэниел Берк. Он служил в Афганистане и Сирии, а на Украину изначально приехал для оказания гуманитарной помощи. Созданные им «Темные ангелы» не позднее июля прошлого года начали участвовать в боях, в том числе в Херсонской области. В формировании состояли граждане нескольких стран, некоторые не имели военного опыта.

По данным украинских властей на май 2022 года, на Украину для службы в Интернациональном легионе ВСУ прибыли около 50 британцев. К середине июня этого года их число достигло 3 тыс., пишет The Independent. Летом прошлого года The Telegraph сообщала, что в зоне военных действий погибли как минимум двое граждан Великобритании. Еще по крайней мере трое попали в плен.

В середине июля Минобороны России заявляло, что Киев с начала военной операции привлек 11,6 тыс. иностранных наемников из 84 государств. Их наибольший приток наблюдался весной 2022 года, но потом эта динамика «резко сократилась», утверждает ведомство. Наиболее многочисленные группы прибывали из Польши, США, Канады, Грузии, Великобритании и Румынии, утверждали в министерстве.

В конце июля президент России Владимир Путин сказал, что украинская армия несет «значительные потери» среди иностранных наемников. Он пообещал, что российские власти будут сообщать западной общественности информацию о масштабе потерь среди иностранцев, воюющих на стороне ВСУ. «Мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей», — пояснил он.