Мишустин увеличил зарплаты бюджетников и госслужащих на 5,5%

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Премьер-министр Михаил Мишустин увеличил зарплаты госслужащим, бюджетникам и гражданскому персоналу воинских частей на 5,5% с 1 октября. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба», — говорится в документе.

РБК писал, что власти запланировали отказ от индексации окладов федеральных госслужащих в 2024 году. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Как уточнил РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства, это часть мер по оптимизации бюджетных расходов.

В августе Минтруд России анонсировал повышение зарплат работников госорганов, которые не являются госслужащими, также на 5,5%. Выплаты проиндексировали комендантам, заведующим канцелярией, стенографистам, экспедиторам, кассирам и др. В министерстве пояснили, что повышение должностных окладов работников на уровне инфляции закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год.

26 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября заработной платы отдельных категорий госслужащих на 5,5%. Среди тех, на кого распространяется мера, указали в том числе премьер-министра России, президента, зампредседателя Совета безопасности, руководителей министерств, ведомств и других федеральных чиновников. Отдельными указами Путин проиндексировал оклады генеральному прокурору и главе Следственного комитета.