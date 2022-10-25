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Reuters узнал об изучении США возможности поставок Украине новых ЗРК

Reuters: США изучают возможность поставок Украине зенитных комплексов Hawk
Hawk, разработанные по технологии времен войны во Вьетнаме и находящиеся на американских складах, должны стать для Украины более модернизированной альтернативой Stinger. Возможность их отправки США рассмотрят на этой неделе
Зенитно ракетный комплекс Hawk
Зенитно ракетный комплекс Hawk (Фото: Shootdiem / Shutterstock)

США изучают возможность отправки Украине зенитных ракетных комплексов Hawk со своих складов, пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Комплексы передадут по схеме Presidential Drawdown Authority (PDA), которая позволяет направлять оружие без одобрения конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Количество ЗРК, которые США планируют направить Киеву, агентство не назвало. По словам одного из собеседников, скорее всего, сначала Вашингтон направит только зенитные ракеты, поскольку неизвестно, сколько пусковых установок в рабочем состоянии есть на американских складах. Агентство указало, что комплексы лежали на них «десятилетиями».

Передачу Hawk могут рассмотреть позже на этой неделе. Пакет, о котором объявят, будет в размере половины от последних анонсированных траншей военной помощи, сумма которых была около $700 млн.

Как отмечает агентство, поставка новых систем для перехвата ракет придет на смену Stinger меньшего размера и c меньшей дальностью.

MIM-23 Hawk — зенитные ракетные комплексы средней дальности, изначально разрабатывались для перехвата самолетов, но позднее их доработали и для перехвата ракет. США приняли их на вооружение в 1960 году, в 1994 году Пентагон отказался от их использования.

Reuters указывает, что ЗРК Hawk — предшественники систем Patriot, отправку которых Украине США на данный момент не рассматривают. Оба комплекса производит компания Raytheon Technologies.

В середине октября о планах предоставить Украине четыре пусковые установки систем Hawk заявила Испания. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал это решение. Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил испанскую коллегу Маргариту Роблес, указав, что ответ на запрос Киева последовал быстро.

Тогда же американский президент Джо Байден поручил выделить Украине очередной пакет помощи на сумму до $725 млн. Он включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 5 тыс. единиц противотанкового вооружения, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, стрелковое оружие и более 2 млн патронов к нему.
 

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