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Упавший в Турции «российский парашютист» оказался гражданином Польши

Генконсульство России: упавший в Анталье парашютист — гражданин Польши
Фото: Cameron Spencer / Getty Images
Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Парашютист, который упал на скалы в курортном городе Аланья на юго-западе Турции, — гражданин Польши. Об этом РБК сообщили в российском генконсульстве.

Ранее Sabah назвала упавшего мужчину российским парашютистом. По данным издания, мужчина совершал одиночный полет в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. После падения у него диагностировали переломы костей, он с трудом может говорить. Парашютиста планировали забрать вертолетом с места падения и доставить в Газипашу или Анталью.

В октябре 2022 года турист из России погиб в Турции при падении с парапланом на скалы в городе Фетхие. Он летел на параплане впервые и упал вскоре после взлета. Когда очевидцы вызвали медиков, мужчина уже умер. Тело погибшего россиянина не смогли спустить сразу, так как местность, куда он упал, была каменистой, а склон — крутым. В итоге его спустили на специальных носилках, которые веревкой привязали к вызванному на место военному вертолету.

Теги
новости Турция Польша туризм парашют Генконсульство России
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