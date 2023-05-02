Упавший в Турции «российский парашютист» оказался гражданином Польши
Парашютист, который упал на скалы в курортном городе Аланья на юго-западе Турции, — гражданин Польши. Об этом РБК сообщили в российском генконсульстве.
Ранее Sabah назвала упавшего мужчину российским парашютистом. По данным издания, мужчина совершал одиночный полет в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. После падения у него диагностировали переломы костей, он с трудом может говорить. Парашютиста планировали забрать вертолетом с места падения и доставить в Газипашу или Анталью.
В октябре 2022 года турист из России погиб в Турции при падении с парапланом на скалы в городе Фетхие. Он летел на параплане впервые и упал вскоре после взлета. Когда очевидцы вызвали медиков, мужчина уже умер. Тело погибшего россиянина не смогли спустить сразу, так как местность, куда он упал, была каменистой, а склон — крутым. В итоге его спустили на специальных носилках, которые веревкой привязали к вызванному на место военному вертолету.