В Лондоне назвали цели ракет Storm Shadow в конфликте на Украине

Ракета Storm Shadow (Фото: Wikimedia Commons )

Ракеты Storm Shadow могут наносить удары в любой точке военного конфликта на Украине, об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, пишет британское издание Daily Express.

«С таким оружием, как Storm Shadow, ВСУ могут уничтожать российские войска в любой точке оккупированной территории», — отметил Шэппс на конференции Консервативной партии.

Министр обороны добавил, что международному сообществу необходимо продолжать поддерживать Украину. По его мнению, война потребляет оружие, боеприпасы и людей с ужасающей скоростью.



ВСУ применили британские ракеты Storm Shadow для удара по штабу Черноморского флота 22 сентября. Минобороны России сообщило, что в ходе отражения атаки на Севастополь средства ПВО сбили пять ракет, было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

13 сентября Sky News узнал, что Украина ударила по кораблям в Крыму ракетами Storm Shadow. Атака на судоремонтный завод им. Серго Орджоникидзе в Севастополе произошла рано утром, повреждения получили два корабля, стоявшие на ремонте.

Россия выступает против предоставления Западом военной поддержки Украине. В Кремле считают, что страны, идущие на такой шаг, вовлечены в конфликт, при этом подобная поддержка с их стороны не помешает России достигнуть целей спецоперации.



