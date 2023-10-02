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Трамп пообещал «сделать состояние» на продаже нефти из США в Европу

Трамп: США будут добывать нефти больше, чем Саудовская Аравия и Россия

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах главы государства увеличить добычу нефти так, чтобы добывать ее больше, чем Россия и Саудовская Аравия вместе взятые. Об этом он заявил на митинге его сторонников в штате Айова, трансляцию которого вел телеканал CNN.

«Мы будем добывать нашу нефть и продавать ее в Европу, мы готовы быть энергетически независимыми. Мы будем доминировать в энергетике уже через несколько месяцев, добывать больше нефти, чем Саудовская Аравия и Россия вместе взятые», — сказал Трамп, добавив, что США «сделают состояние» на продаже нефти и газа в Европу.

Также он заявил, что выведет американские войска из некоторых стран, которые не дают преимуществ для фермеров США. «Я скажу другим странам, где мы тратим миллиарды долларов на военную защиту и другие вещи, что если вы не даете преференций нашим фермерам … то все находящиеся там военнослужащие немедленно вернутся домой», — подчеркнул политик.

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Теги
Дональд Трамп США Европа нефть газ Саудовская Аравия
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