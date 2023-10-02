Один человек погиб при сплаве на каяках по Ладожскому озеру в Карелии

В Карелии мужчина погиб во время сплава на каяках по Ладожскому озеру, женщина получила сильное переохлаждение, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

По данным ведомства, незарегистрированная группа туристов из восьми человек отправилась на пяти каяках с острова Валаам в деревню Укса, когда трехметровая волна накрыла некоторые каяки и один из них — двухместный — перевернулся.

На место происшествия прибыли 13 специалистов и пять единиц техники. Пострадавшую при сплаве туристку эвакуировали, ее доставят в больницу города Питкяранта.

Накануне происшествия управление МЧС по Карелии предупреждало о неблагоприятной погоде и рекомендовало ограничить выход всех видов плавсредств в акватории.

18 сентября на Камчатке во время похода пропала группа туристов из шести человек. Туристическая группа была зарегистрирована в МЧС. В четверг, 14 сентября, они отправились по маршруту со стоянки «Копыто» в Усть-Камчатском районе в районе вулкана Толбачик. В назначенный день туристы должны были выйти на стоянку «Клешня», но этого не произошло, связь с ними пропала. Ночью 19 сентября туристов нашли и доставили их в Козыревск, медицинская помощь им не понадобилась.