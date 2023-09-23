Турист из Мурманской области попытался угнать теплоход в Вологде

В Вологде турист из Мурманской области попытался угнать лодку, но сел на мель

Фото: СК РФ

В Вологде мужчина попытался украсть лодку «Персей», но сперва не смог запустить двигатель, а затем сел на мель. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном УМВД.

Похититель — турист из Мурманской области. «Молодой человек отшвартовал судно, не заведя двигатель, отправил его вниз по течению реки. Однако через 100 м судно остановилось», — рассказал собеседник агентства. По данным УМВД, турист попытался уплыть с места происшествия.

По данным телеграм-канала Baza, мужчину зовут Антон, ему 34 года. После того, как теплоход не завелся, Антон прыгнул в реку, где на берегу его уже ждали сотрудники правоохранительных органов. Владелец борта смог вернуть лодку, а на мужчину возбудили уголовное дело за попытку угона водного транспорта. Максимальное наказание по этой статье (ст. 211 Уголовного кодекса) — восемь лет лишения свободы.

16 сентября мужчина в Мурманской области угнал самосвал на заправке, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes. Водителя и трех пассажиров микроавтобуса госпитализировали с травмами разной степени тяжести, а похитителя самосвала задержали сотрудники ДПС. ДТП произошло на автодороге Р-21 «Кола», которая ведет к границе с Норвегией.