В Забайкалье открыли памятник участникам военной операции на Украине

В городе Краснокаменск Забайкальского края открыли памятник, посвященный участникам военной операции на Украине, сообщает пресс-служба регионального правительства в телеграм-канале.

«Стелу установили на площади Героев воинской славы рядом с памятником «Живым и павшим сыновьям России» — фигурой солдата-афганца», — говорится в сообщении.

На памятнике написаны слова «Родина», «честь» и «отвага». Еще на стеле есть колокол, в который может позвонить любой, «кто желает отдать дань памяти», рассказал один из авторов монумента, директор местной художественной школы Владимир Стрельников.

3 сентября в Луганске открыли мемориальный комплекс «Острая могила», который был реконструирован по поручению президента России Владимира Путина. На территории комплекса установили 20-метровый обелиск с рубиновой звездой, у основания которого размещены четыре бронзовые фигуры «воинов-защитников Луганска из разных исторических периодов — 1919, 1943, 2014, 2023 годов».

Также был отреставрирован памятник на месте братской могилы 250 воинов, погибших при освобождении Луганска в период Великой Отечественной войны, и воссоздан ранее утраченный монумент «Знамя не умирает», посвященный погибшим во время кровопролитных боев на Острой могиле в 1943 году.