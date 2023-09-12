В Липецке открыли памятник Александру Невскому c цитатой Shaman

В Липецке открыли памятник князю Александру Невскому с цитатой из песни исполнителя Shaman «Встанем». Об установке монумента на проспекте Победы сообщила администрация города.

Памятник сделан из бронзы, высота скульптуры вместе с постаментом — почти 10 м, вес — больше 3 т. Идея принадлежит меценатам, которые полностью финансировали все работы, отметили в городской администрации. Расположение монумента в мэрии назвали «своеобразным символом желанной победы и мира». Открытие памятника приурочили ко дню памяти Невского, который отмечается 12 сентября.

Фото: Администрация города Липецка Фото: Администрация города Липецка Фото: Администрация города Липецка Фото: Администрация города Липецка

«Внизу памятника выгравированы торжественные слова из песни Шамана, а в дальнейшем появится гравировка памятной для всех даты: начало специальной военной операции и ее окончание», — заявили в мэрии. Судя по фото с открытия монумента, на нем сделали две таблички: на одной — надпись «Не в силе Бог, а в правде», на другой — цитата из песни Shaman «Встанем! Герои России останутся в наших сердцах. До конца».

«Александр Невский — это не только выдающийся полководец и защитник России, но и символ национального единства и героизма. Этот памятник будет напоминать о том, что каждый из нас должен быть готов защищать свою страну и своих близких, особенно в это непростое время», — сказала на открытии памятника глава Липецка Евгения Уваркина.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал Невского образцом мужества, чести, веры и благородства. «Сегодня его ратное священное дело продолжают наши воины на полях сражений в зоне проведения специальной военной операции, героически сражаясь за свободу нашего Отечества», — написал он в своем телеграм-канале.

В сентябре прошлого года памятник Александру Невскому установили в Мариуполе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (Петербург и Мариуполь — города-побратимы) на открытии монумента заявил, что Невский является символом помощи и защиты со стороны России для всех православных. Он отметил, что князь «защищал Русь от врагов, которые пришли из стран, с которыми Россия борется сегодня».