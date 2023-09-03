В Луганске открыли восстановленный по поручению Путина мемориал «Острая могила»

В Луганске по поручению Путина реконструировали мемориал «Острая могила»

Мемориальный комплекс «Острая могила» в Луганске (Фото: Александр Река / ТАСС)

В Луганске открыли мемориальный комплекс «Острая могила», который был реконструирован по поручению президента России Владимира Путина, сообщает Луганский информационный центр.

«По просьбам местных жителей мемориал был дополнен и связывает четыре поколения защитников Луганской земли — времен Гражданской войны, Великой Отечественной, бойцов народного ополчения 2014 года и участников специальной военной операции», — говорится в сообщении.

На территории комплекса установили 20-метровый обелиск с рубиновой звездой, у основания которого размещены четыре бронзовые фигуры «воинов-защитников Луганска из разных исторических периодов — 1919, 1943, 2014, 2023 годов».

Также был отреставрирован памятник на месте братской могилы 250 воинов, погибших при освобождении Луганска в период Великой Отечественной войны, и воссоздан ранее утраченный монумент «Знамя не умирает», посвященный погибшим во время кровопролитных боев на Острой могиле в 1943 году.

Реконструкцией мемориала занималось Российское военно-историческое общество (РВИО). Средства на его восстановление и обновление были выделены из резервного фонда президента России.

Церемония открытия состоялась 2 сентября. На ней присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, врио главы ЛНР Леонид Пасечник и помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский.