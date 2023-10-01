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Четверо погибли при столкновении кроссовера и грузовика в Балашихе

МВД Подмосковья: четыре человека погибли в ДТП в Балашихе

В подмосковной Балашихе кроссовер выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, погибли четыре человека, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

По предварительным данным, авария произошла около 20:00 на улице Звездная. Водитель Chery выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничено.

Телеграм-канал «112» сообщил, что четыре человека погибли на месте до прибытия скорой помощи.

В Москве 29 сентября на пересечении Большой Никитской улицы и Никитского бульвара в Москве водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. В пресс-службе дептранса РБК сообщили о пяти пострадавших с травмами различной степени тяжести. Среди них двое детей — девочки 2011 и 2013 годов рождения.

SHOT писал, что некоторых людей пришлось доставать из-под машины. По предварительным данным, водитель уснул во время движения, уточнили в телеграм-канале.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Виновному грозит два года лишения свободы.

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