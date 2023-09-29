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Пять человек пострадали в ДТП на Большой Никитской улице в Москве

Водитель Mercedes сбил людей в Москве на Большой Никитской улице
Фото с места происшествия
Фото с места происшествия (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

На пересечении Большой Никитской улицы и Никитского бульвара в Москве водитель Mercedes сбил людей, сообщила пресс-служба ГУ МВД столицы.

«Сегодня в 21:15 на ул. Большой Никитской в районе дома 29к2 водитель автомашины Mercedes выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов», — говорится в сообщении ведомства.

Пять человек получили травмы различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь, рассказали РБК в пресс-службе дептранса Москвы.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что пострадали шесть человек — четверо взрослых и двое детей. Дептранс Москвы уточнил, что автомобильное движение в районе происшествия затруднено.

Прокуратура Центрального административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП. Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует первый зампрокурора округа Максим Чикмарев.

По информации телеграм-канала Shot, некоторых людей пришлось доставать из-под машины. Канал уточнил, что, по предварительным данным, водитель уснул во время езды.

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