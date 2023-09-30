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СК возбудил уголовное дело после ДТП в Москве с пяти пострадавшими

СК возбудил уголовное дело после ДТП в Москве с пяти пострадавшими

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По факту ДТП в центре Москвы, в котором пострадали несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи столичного СК проводят осмотр места происшествия», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Виновному грозит два года лишения свободы.

ДТП произошло вечером 29 сентября на пересечении Большой Никитской улицы и Никитского бульвара. Водитель Mercedes выехал на тратуар и сбил пешеходов. По меньшей мере пять человек получили травмы различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь, рассказали РБК в пресс-службе Дептранса Москвы.

Среди пострадавших двое детей. Как уточнили в прокуратуре, пострадавшие девочки 2011 и 2013 годов рождения. Водитель Mercedes отказался от медицинского освидетельствования.

Теги
ДТП Москва уголовное дело Следственный комитет прокуратура
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