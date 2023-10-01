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Военная операция на Украине ,  
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Движение машин по Крымскому мосту приостановят 2 октября

Минтранс: движение машин по Крымскому мосту перекроют в ночь на 3 октября
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят с 21:00 2 октября до 6:00 3 октября, сообщил Минтранс. Мост перекроют для проведения восстановительных работ.

Движение на ночь также приостанавливали с 21:00 28 сентября до 6:00 следующего дня.

15 сентября вице-премьер России Марат Хуснулллин сообщил о завершении первого этапа ремонта, тогда для движения автомобилей открыли левую часть моста. Полностью завершить работы планируют к 1 ноября.

В ночь на 17 июля 2023 года Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Хуснуллин уточнял, что «одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению». К ночи 18 июля движение автомобилей возобновили по одной полосе в реверсивном режиме.

В августе Киев подтвердил причастность к обеим атакам на Крымский мост — 8 октября и 17 июля.

Теги
Крымский мост ремонт автомобильное движение
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