В МИДе рассказали о задаче ввести безвиз со всей Латинской Америкой

Бриджтаун, Барбадос (Фото: Xin Yuewe / XinHua / Global Look Press)

Россия ставит задачу ввести безвизовый режим со всей Латинской Америкой, заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин.

«Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придем», — сказал дипломат на полях конференции «Россия — Латинская Америка».

В июне Щетинин отмечал, что Россия имеет подписанный безвизовый режим с 27 странами Латинской Америки из 33. Переговоры ведутся с остальными странами, среди которых Багамы, Барбадос, Гаити, Мексика, Тринидад и Тобаго, а также Сент-Люсия.

29 сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия и латиноамериканские страны имеют «много общего» во взглядах на международные вопросы.

Путин подчеркнул, что Россия поддерживает Латинскую Америку в ее «единстве и многообразии» и выступает за то, чтобы регион оставался «сильным, самостоятельным и успешным». «В этих целях мы готовы выстраивать взаимодействие как на двусторонней основе, так и тесно работать с интеграционными объединениями региона», — заявил президент.

В числе объединений, с которыми Россия готова сотрудничать, Путин назвал Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), Боливарианский альянс для народов Америки (ALBA) и Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР). Россия также приветствует стремление стран Латинской Америки присоединиться к БРИКС в качестве как полноправных членов, так и партнеров, отметил он.