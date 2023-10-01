В МИДе рассказали о задаче ввести безвиз со всей Латинской Америкой
Россия ставит задачу ввести безвизовый режим со всей Латинской Америкой, заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин.
«Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придем», — сказал дипломат на полях конференции «Россия — Латинская Америка».
В июне Щетинин отмечал, что Россия имеет подписанный безвизовый режим с 27 странами Латинской Америки из 33. Переговоры ведутся с остальными странами, среди которых Багамы, Барбадос, Гаити, Мексика, Тринидад и Тобаго, а также Сент-Люсия.
29 сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия и латиноамериканские страны имеют «много общего» во взглядах на международные вопросы.
Путин подчеркнул, что Россия поддерживает Латинскую Америку в ее «единстве и многообразии» и выступает за то, чтобы регион оставался «сильным, самостоятельным и успешным». «В этих целях мы готовы выстраивать взаимодействие как на двусторонней основе, так и тесно работать с интеграционными объединениями региона», — заявил президент.
В числе объединений, с которыми Россия готова сотрудничать, Путин назвал Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), Боливарианский альянс для народов Америки (ALBA) и Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР). Россия также приветствует стремление стран Латинской Америки присоединиться к БРИКС в качестве как полноправных членов, так и партнеров, отметил он.