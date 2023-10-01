Глава МИД Индии назвал Дели и Вашингтон «оптимальными» партнерами

США и Индия стали друг для друга оптимальными и удобными партнерами, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанка во время своего выступлении в Вашингтоне. Запись опубликована в его аккаунте в X (ранее — Twitter).

«Сегодня Индия и Соединенные Штаты подошли к такому положению, когда мы действительно видим друг в друге очень желанных, оптимальных партнеров, удобных партнеров», — сказал он, выступая перед представителями индийской общины. По словам министра, связи между во странах «во всех отношениях превзошли ожидания». «Мы продолжаем находить новые области сотрудничества», — подчеркнул Джайшанка.

В июне премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил государственный визит в Вашингтон, что стал первым визитом такого уровня с 2009 года, когда предшественника Моди Манмохана Сингха в Белом доме принимал экс-президент США Барак Обама.

Как отмечал CNN, решение пригласить Моди показывало убежденность администрации Байдена в том, что без Индии невозможно ответить на глобальные вызовы, от изменения климата до развития технологий, и главное, США необходим стратегический союзник в Азии на фоне напряженности в отношениях с Китаем.

Во время визита премьер-министра Индии были также подписаны различные соглашения о военном сотрудничестве. В частности, корпорация General Electric по соглашению с Hindustan Aeronautics начнет производить в Индии реактивные двигатели для индийских военных самолетов, а корабли ВМС США в регионе смогут использовать для ремонта индийские верфи. Также Индия закупит у США беспилотники-разведчики MQ-9B SeaGuardian.