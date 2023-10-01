 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава МИД Индии назвал Дели и Вашингтон «оптимальными» партнерами

Глава МИД Индии: Дели и Вашингтон — «оптимальные и удобные» партнеры

США и Индия стали друг для друга оптимальными и удобными  партнерами, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанка во время своего выступлении в Вашингтоне. Запись опубликована в его аккаунте в X (ранее — Twitter).

«Сегодня Индия и Соединенные Штаты подошли к такому положению, когда мы действительно видим друг в друге очень желанных, оптимальных партнеров, удобных партнеров», — сказал он, выступая перед представителями индийской общины. По словам министра, связи между во странах «во всех отношениях превзошли ожидания». «Мы продолжаем находить новые области сотрудничества», — подчеркнул Джайшанка.

В июне премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил государственный визит в Вашингтон, что стал первым визитом такого уровня с 2009 года, когда предшественника Моди Манмохана Сингха в Белом доме принимал экс-президент США Барак Обама.

Как отмечал CNN, решение пригласить Моди показывало убежденность администрации Байдена в том, что без Индии невозможно ответить на глобальные вызовы, от изменения климата до развития технологий, и главное, США необходим стратегический союзник в Азии на фоне напряженности в отношениях с Китаем.

Во время визита премьер-министра Индии были также подписаны различные соглашения о военном сотрудничестве. В частности, корпорация General Electric по соглашению с Hindustan Aeronautics начнет производить в Индии реактивные двигатели для индийских военных самолетов, а корабли ВМС США в регионе смогут использовать для ремонта индийские верфи. Также Индия закупит у США беспилотники-разведчики MQ-9B SeaGuardian.

Теги
Индия США дипломатия
Материалы по теме
АЛРОСА по запросу Индии приостановит продажи алмазов на два месяца
Бизнес
Индия выслала канадского дипломата после обвинений Трюдо
Политика
Костин рассказал о решении проблемы «зависших» в Индии рупий
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:33
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 09:33
Компания Zoom возвращает сотрудников в офисы. Вот почему — Fast Company Pro, 09:32
Страсти по Rammstein. Как сезон в фигурном катании начался со скандала Спорт, 09:21
Гладков сообщил об обстреле центрального рынка в Шебекино Политика, 09:18
Губернатор сообщил об атаке беспилотников на Смоленск Политика, 09:07
Что изменится в законах в октябре 2023 года Общество, 09:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как вернуть страховку по кредиту: инструкция и сроки возврата Инвестиции, 09:00
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Краснодарским краем Политика, 08:49
Адвокат Арно назвала обвинения в отмывании денег абсурдными Бизнес, 08:43
Глава МИД Индии назвал Дели и Вашингтон «оптимальными» партнерами Политика, 08:43
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 08:39
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
В UBS заявили, что им ничего не известно о расследовании Минюста США Политика, 08:00