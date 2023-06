Почему США добиваются активизации военного сотрудничества с Индией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые побывал в США с государственным визитом. Высокий статус переговоров объясняется желанием Вашингтона объединиться с Нью-Дели в сдерживании Китая и увеличить сотрудничество в военной сфере

Визит Нарендры Моди в Вашингтон, США (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Протесты конгрессменов и правозащитников

Государственный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон, прошедший 22–23 июня, стал первым визитом такого уровня с 2009 года, когда предшественника Моди Манмохана Сингха в Белом доме принимал Барак Обама. Индийский лидер не мог не подчеркнуть этого факта и назвал его результатом позитивного влияния индийцев на мировую политику. Президент Джо Байден подготовил для Моди особенный прием: индийского премьера ожидало официальное приветствие на лужайке Белого дома и торжественный ужин. За весь период президентства Байдена статус государственного визита и соответствующие привилегии были предложены только двум зарубежным лидерам — президенту Франции Эмманюэлю Макрону и президенту Южной Кореи Юн Сок Елю.

Впрочем, такой подход вызвал протесты конгрессменов и правозащитников. Более 70 членов палаты представителей подписали адресованное президенту США коллективное письмо, в котором призвали его затронуть при переговорах дискриминацию меньшинств в Индии и другим проблемам, связанным с соблюдением прав человека в этой стране. Минимум шесть конгрессменов отказались слушать выступление Моди в конгрессе. Во время торжественного приветствия индийского премьера на лужайке Белого дома правозащитники устроили пикет, но их протесты были заглушены восторженными криками толпы, приветствовавшей Моди, — около семи тысяч индийцев американского происхождения пришли встречать премьера.

Тема прав человека все же была затронута на совместной пресс-конференции Моди и Байдена, на которой индийский премьер впервые за девять лет пребывания у власти согласился ответить на два вопроса журналистов. «Для дискриминации абсолютно нет места. Когда вы говорите о демократии, если нет человеческих ценностей и человечности, нет прав человека, то это не демократия», — сказал Моди. Байден же, вопреки призывам, лишь сказал, что обсудил вопросы демократии со своим визави.

Противостояние Китаю и украинский конфликт

Несмотря на усилия правозащитников и конгрессменов, лидеры двух стран сосредоточились на других вопросах. Как отмечает CNN, решение пригласить Моди именно с высшим в дипломатической иерархии визитом отражает убежденность администрации Байдена в том, что без Индии невозможно ответить на глобальные вызовы, от изменения климата до развития технологий, и главное, США необходим стратегический союзник в Азии на фоне напряженности в отношениях с Китаем. Нью-Дели, чьи отношения с Пекином начали портиться несколько лет назад в связи с обострением давнего территориального спора вокруг Южного Тибета, мог бы сыграть важную роль в сдерживании Китая.

Индия, которая недавно стала самой населенной страной мира (ранее это был Китай), значительно усилила свои позиции на мировой арене: ее экономика признана быстроразвивающейся, власти приветствуют иностранные инвестиции и поддерживают развитие инновационных технологий. В нынешнем году Индия готовится принять саммит G20, а также вместе с США, Австралией и Японией входит в Четырехсторонний диалог по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и участвует в американской Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF) — инициативе, имеющей целью снизить экономическое доминирование КНР.

Поскольку внешняя политика администрации Байдена опирается на идеологию противостояния демократий и автократий, Индия была вписана в эту систему координат. «Как демократические страны, мы можем лучше задействовать весь талант всех наших людей и привлекать инвестиции как настоящие и надежные партнеры [...], причем нашим самым лучшим экспортным товаром является сила нашего примера», — заявил Байден, приветствуя Моди. Он также добавил, что давно считал: отношения между США и Индией станут одними из определяющих в XXI веке.

Украинский конфликт и выстраивание отношений с Россией — единственный вопрос, по которому позиции стран различаются. Индия не стала осуждать действия Москвы и не присоединилась к западным санкциям, более того, она увеличила импорт российской нефти. Правда, Моди в интервью, данном в преддверии визита The Wall Street Journal, отверг утверждения о нейтральности Индии. «Некоторые говорят, что мы нейтральны. Но мы не нейтральны. Мы на стороне мира. Все страны должны уважать международное право и суверенитет других государств», — сказал Моди и подчеркнул, что конфликты нужно решать с помощью дипломатии и переговоров, а не военных действий.

На пресс-конференции лидеры Индии и США фактически обошли стороной обе эти темы — украинский конфликт был упомянут вскользь, а Китай в их заявлениях вообще не фигурировал.

Технологическое и оборонное сотрудничество

Зато большое внимание получила тема развития двустороннего сотрудничества. Во время визита были подписаны важные соглашения, сообщало агентство Reuters. В частности, корпорация General Electric по соглашению с Hindustan Aeronautics начнет производить в Индии реактивные двигатели для индийских военных самолетов, а корабли ВМС США в регионе смогут использовать для ремонта индийские верфи. Также Индия закупит у США беспилотники-разведчики MQ-9B SeaGuardian. Получило поддержку намерение американского производителя микросхем Micron Technology создать в родном штате индийского премьера Гуджарате подразделение по тестированию и упаковке полупроводников; объем этого проекта оценивается в $2,7 млрд. Индия также присоединится к инициированному США многостороннему соглашению Artemis Accords, направленному на кооперацию в области исследования космоса, и будет работать с NASA над совместной миссией на МКС в 2024 году. (В рамках работы над этими соглашениями за несколько недель до визита Моди в США министр обороны США Ллойд Остин и советник по национальной безопасности Джейк Салливан посетили Нью-Дели.)

Заключение соглашений между США и Индией в оборонной сфере последовало спустя два месяца после того, как издание The Times of India со ссылкой на индийских официальных лиц сообщило о приостановке поставок российских вооружений в страну. По информации издания, Индия почти год не может в рамках соответствующих контрактов перевести российским контрагентам порядка $2 млрд: платеж в американской валюте чреват вторичными санкциями США, а Россия не готова принимать рупии из-за волатильности обменного курса. Расплачиваться же в российских рублях не хочет Индия — из-за опасений, что не сможет купить достаточное количество на открытом рынке по справедливой цене. В результате, согласно информации The Times of India, Москва задерживает поставку Индии двух батарей ЗРК С-400 и приостановила выдачу кредита на $10 млрд на поставку запчастей. Поскольку Россия является крупнейшим поставщиком вооружений для Индии, стороны продолжают искать приемлемый механизм взаиморасчетов.