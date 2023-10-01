В UBS заявили, что им ничего не известно о расследовании Минюста США

UBS Group ничего не известно о расследовании Министерства юстиции США в отношении Credit Suisse Group о возможном несоблюдении санкций против России, сообщает Bloomberg.

«Недавние сообщения о предполагаемом расследовании Министерства юстиции США несоблюдения санкций в Credit Suisse и UBS являются неточными», — говорится в заявлении цюрихского банка.

27 сентября Bloomberg сообщил, что Минюст США активизировал расследование в отношении Credit Suisse Group, который летом выкупила UBS Group, в связи с предполагаемыми нарушениями требований законодательства, которые позволили российским клиентам избежать санкций.

Cледователи запросили данные о счетах подсанкционных клиентов за последние несколько лет. Один из собеседников агентства уточнил, что объектом расследования стал период с 2014 года, когда против России ввели международные санкции за присоединение Крыма.



Американские чиновники в частном порядке выразили разочарование тем, что, по их мнению, Швейцария прилагает недостаточно усилий для соблюдения санкций против России и борьбы с отмыванием денег, что помогает Кремлю «поддерживать экономику на плаву», передавал Bloomberg. Они отмечали, что Швейцария отказалась присоединиться к оперативной группе, нацеленной на преследование российских активов.



Credit Suisse до начала военной операции на Украине был известен тем, что в нем предпочитали открывать счета состоятельные россияне, отмечает Bloomberg, общая сумма их активов на пике превышала $60 млрд. К февралю 2022 года этот показатель упал вдвое — до $33 млрд.



Швейцария не входит в Евросоюз, но присоединяется к европейским санкциям, введенным после начала Россией военной операции на Украине. Власти России называют международные санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить.