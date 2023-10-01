 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

В UBS заявили, что им ничего не известно о расследовании Минюста США

В UBS заявили, что им не известно о расследовании Минюста США из-за России
Сюжет
Война санкций

UBS Group ничего не известно о расследовании Министерства юстиции США в отношении Credit Suisse Group о возможном несоблюдении санкций против России, сообщает Bloomberg.

«Недавние сообщения о предполагаемом расследовании Министерства юстиции США несоблюдения санкций в Credit Suisse и UBS являются неточными», — говорится в заявлении цюрихского банка.

27 сентября Bloomberg сообщил, что Минюст США активизировал расследование в отношении Credit Suisse Group, который летом выкупила UBS Group, в связи с предполагаемыми нарушениями требований законодательства, которые позволили российским клиентам избежать санкций.

Cледователи запросили данные о счетах подсанкционных клиентов за последние несколько лет. Один из собеседников агентства уточнил, что объектом расследования стал период с 2014 года, когда против России ввели международные санкции за присоединение Крыма.

Американские чиновники в частном порядке выразили разочарование тем, что, по их мнению, Швейцария прилагает недостаточно усилий для соблюдения санкций против России и борьбы с отмыванием денег, что помогает Кремлю «поддерживать экономику на плаву», передавал Bloomberg. Они отмечали, что Швейцария отказалась присоединиться к оперативной группе, нацеленной на преследование российских активов.

Credit Suisse до начала военной операции на Украине был известен тем, что в нем предпочитали открывать счета состоятельные россияне, отмечает Bloomberg, общая сумма их активов на пике превышала $60 млрд. К февралю 2022 года этот показатель упал вдвое — до $33 млрд.

Швейцария не входит в Евросоюз, но присоединяется к европейским санкциям, введенным после начала Россией военной операции на Украине. Власти России называют международные санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить.

Теги
UBS Credit Suisse Швейцария санкции
Материалы по теме
Пост автора антироссийских санкций в сенате США занял другой демократ
Политика
США изменили обоснование санкций против российской компании
Политика
Глава МИД Финляндии объяснила санкции против обычных россиян
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
В UBS заявили, что им ничего не известно о расследовании Минюста США Политика, 08:00
Альварес победил Чарло в поединке абсолютных чемпионов мира по боксу Спорт, 07:58
В Черкасской области загорелось хранилище зерна после удара Политика, 07:43
Во Владивостоке паркоматы перестали работать из-за европейских санкций Политика, 07:24
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
На юге Москвы нашли тела двух мужчин с ножевыми ранениями Общество, 06:50
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Нижнем Новгороде загорелся продуктовый склад на площади 3,1 тыс. кв. м Общество, 06:48
Apple пообещала решить проблему перегрева iPhone 15 в обновлении iOS 17 Технологии и медиа, 06:25
FT назвала взяточничество и беззаконие препятствиями Украины на пути в ЕС Политика, 06:23
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Минобороны сообщило об уничтожении 50 военных ВСУ, в том числе из «Азова» Политика, 05:48
Партия «пророссийского» экс-премьера победила на выборах в Словакии Политика, 05:26
МИД Северной Кореи назвал НАТО раковой опухолью Политика, 05:21