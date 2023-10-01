Прокуратура: на юге Москвы обнаружили тела двух мужчин с ножевыми ранениями

На юге Москвы нашли тела двух мужчин с ножевыми ранениями

В квартире жилого дома на улице маршала Захарова на юге Москвы нашли тела двух мужчин с ножевыми ранениями. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«По предварительной информации, мужчины распивали спиртные напитки, телесные повреждения им причинил в ходе ссоры их знакомый», — говорится в сообщении прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, это мужчина 1961 года рождения.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

30 сентября Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест водителя, которого обвиняют в наезде на пешеходов в центре столицы. Нурмамедов Фарид Фархад Оглы пробудет под домашним арестом до 29 ноября.

Против него возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему грозит до семи лет лишения свободы.