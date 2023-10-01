 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На юге Москвы нашли тела двух мужчин с ножевыми ранениями

Прокуратура: на юге Москвы обнаружили тела двух мужчин с ножевыми ранениями

В квартире жилого дома на улице маршала Захарова на юге Москвы нашли тела двух мужчин с ножевыми ранениями. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«По предварительной информации, мужчины распивали спиртные напитки, телесные повреждения им причинил в ходе ссоры их знакомый», — говорится в сообщении прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, это мужчина 1961 года рождения.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

30 сентября Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест водителя, которого обвиняют в наезде на пешеходов в центре столицы. Нурмамедов Фарид Фархад Оглы пробудет под домашним арестом до 29 ноября.

Против него возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Теги
Москва прокуратура убийство
Материалы по теме
В Дагестане полицейского убили в перестрелке
Общество
Украинскому пограничнику дали пожизненный срок за убийства в Мариуполе
Политика
Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
В UBS заявили, что им ничего не известно о расследовании Минюста США Политика, 08:00
Альварес победил Чарло в поединке абсолютных чемпионов мира по боксу Спорт, 07:58
В Черкасской области загорелось хранилище зерна после удара Политика, 07:43
Во Владивостоке паркоматы перестали работать из-за европейских санкций Политика, 07:24
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
На юге Москвы нашли тела двух мужчин с ножевыми ранениями Общество, 06:50
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Нижнем Новгороде загорелся продуктовый склад на площади 3,1 тыс. кв. м Общество, 06:48
Apple пообещала решить проблему перегрева iPhone 15 в обновлении iOS 17 Технологии и медиа, 06:25
FT назвала взяточничество и беззаконие препятствиями Украины на пути в ЕС Политика, 06:23
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Минобороны сообщило об уничтожении 50 военных ВСУ, в том числе из «Азова» Политика, 05:48
Партия «пророссийского» экс-премьера победила на выборах в Словакии Политика, 05:26
МИД Северной Кореи назвал НАТО раковой опухолью Политика, 05:21