Сбившего пешеходов в центре Москвы водителя отправили под домашний арест

Нурмамедов Фарид Фархад Оглы (Фото: пресс-служба Таганского районного суда города Москвы)

Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест 32-летнего Нурмамедова Фарида Фархада Оглы — водителя, которого обвиняют в наезде на пешеходов в центре Москвы накануне. Об этом сообщает пресс-служба суда в телеграм-канале.

Обвиняемого отправили под домашний арест до 29 ноября.

Дело против Нурмагомедова возбудили по п. «а» ч.2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Сейчас ему грозит до семи лет лишения свободы.

Авария, после которой завели дело, произошла вечером 29 сентября на пересечении Большой Никитской улицы и Никитского бульвара в центре Москвы. Водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. По меньшей мере пять человек, в том числе двое детей получили травмы разной степени тяжести, сообщили РБК в пресс-службе Дептранса Москвы. Как уточняли в прокуратуре, водитель Mercedes отказался от медицинского освидетельствования.