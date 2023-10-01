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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 50 военных ВСУ, в том числе из «Азова»

Минобороны: военные уничтожили 50 бойцов ВСУ, в том числе из «Азова»
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Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили 50 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, в том числе из спецбригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

По его словам, «нанесено огневое поражение» при поддержке артиллерии и авиации по штурмовым группам ВСУ. Потери украинской стороны составили более 50 человек.

Савчук уточнил, что военные уничтожили боевую бронированную машину и пикап противника, а средства ПВО сбили беспилотник «Лелека-100». Также авиационная группа нанесла удары по командно-наблюдательному пункту и пункту временной дислокации украинских войск в районе села Торское в Краматорском районе.

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал ТАСС, что на купянском направлении ВСУ за сутки потеряли более двух взводов пехоты. Он добавил, что авиация «Запада» нанесла два удара по пунктам временной дислокации 44-й механизированной бригады ВСУ и подразделению радиоэлектронной борьбы в районе Чернещины Харьковской области.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства, 152-мм гаубица «Мста-Б», — уточнил Зыбинский.

30 сентября авиация российской группировки войск «Юг» поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах. Начальник пресс-центра подразделения Георгий Минесашвили не уточнил, о каких именно районах идет речь. Он добавил, что военнослужащие России уничтожили гаубицу «Мста-Б», пять минометов 120 мм, 11 автомобилей и восемь беспилотников.

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Теги
Минобороны ВСУ «Азов» Украина
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