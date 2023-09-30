В дагестанском высокогорном селе Хутрах сгорели шесть домов

В дагестанском селе сгорели шесть домов

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В высокогорном селе Хутрах на юго-западе Дагестана сгорели шесть жилых домов, передает ТАСС со ссылкой на руководителя Единой дежурной диспетчерской службы Цунтинского района республики Магомедкамиля Анварбегова.

«Сгорело от шести до восьми домостроений <…> Шесть домов точно жилые», — сказал он. Телеграм-канал Mash Gor пишет, что сгорело восемь домов.

Село в результате пожара осталось без света. В Хутрахе, по данным агентства, проживает более 500 человек.

Всего в населенном пункте горят около 20 строений, это жилые и нежилые дома, а также хозяйственные постройки, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Пожар начался около 15:45 по местному времени (совпадает с мск), к 19:07 возгорание локализовали. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Площадь пожара — 800 кв. м.

Тушить пожар помогают местные жители, расстояние от Хутраха до ближайшей пожарной части в селе Кидеро — 26 км, добавили в пресс-службе МЧС.

По данным Mash Gor, причиной пожара стало короткое замыкание. Проверку по факту пожара начала региональная прокуратура.