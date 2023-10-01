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В России ущерб от преступлений за 8 месяцев составил более ₽351 млрд

МВД: ущерб от преступлений за восемь месяцев составил более ₽351 млрд

Ущерб от преступлений в России составил более 351 млрд руб. за восемь месяцев, говорится в материалах статистики МВД за январь—август 2023 года.

«Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 351,4 млрд руб., что на 38,2% меньше аналогичного показателя прошлого года. Существенная часть ущерба (89,7%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что больше половины все зарегистрированных преступлений — хищение чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа и разбоя. При этом каждая седьмая кража (13,6%), каждый 29-й грабеж (3,4%) и каждое восьмое разбойное нападение (12,5%) «были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище».

Почти 93% всех зарегистрированных преступлений выявляется органами внутренних дел, 6,4% из них — на стадии приготовления.

9 декабря 2022 года генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что установленный ущерб от коррупционных преступлений в России за год превысил 37 млрд руб. Всего за 2021-2022 годы он составил более 100 млрд руб. По словам Краснова, впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по делам о коррупции превысила размер причиненного ущерба.

Теги
МВД экономический ущерб преступления кража
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