В Минобороны Чехии допустили запуск производства винтовок на Украине

Чехия рассматривает возможность запуска производства винтовок на Украине, об этом на Международном оборонном форуме в Киеве заявил заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец.

Речь идет о планах начать производство винтовок CZ Bren 2 от компании Česká zbrojovka под названием «Сечь» или запустить линию малокалиберных боеприпасов от компании Sellier&Bellot.

«Наша поддержка изменилась с уровня военной помощи и поставок готовой продукции на долгосрочное, интенсивное оборонно-промышленное сотрудничество, в котором задействованы не только наши армии, но и предприятия ОПК», — отметил замминистра обороны Блажковец. Его слова приводит сайт министерства обороны.

По словам представителя оборонного ведомства Чехии, совместные проекты, их стандартизация и совместимость с НАТО необходимы для дальнейшей интеграции Украины в западные оборонные и военные структуры.

CZ 805 Bren — штурмовая винтовка, работающая на газовыводящей автоматике. Ствольная коробка создана из алюминиевого сплава, тогда как остальная часть винтовки — из пластика.

В марте 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы на Украине, которые российские военные сочтут поставками иностранного оружия, станут законной целью армии.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в декабре того же года сказал, что законными военными целями России являются любые действующие войска противника, любая военная и вспомогательная техника и мастерские и заводы, «хотя бы частично исполняющие военные заказы».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.