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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны Чехии допустили запуск производства винтовок на Украине

Замминистра обороны Чехии допустил запуск производства винтовок на Украине
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Военная операция на Украине

Чехия рассматривает возможность запуска производства винтовок на Украине, об этом на Международном оборонном форуме в Киеве заявил заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец.

Речь идет о планах начать производство винтовок CZ Bren 2 от компании Česká zbrojovka под названием «Сечь» или запустить линию малокалиберных боеприпасов от компании Sellier&Bellot.

«Наша поддержка изменилась с уровня военной помощи и поставок готовой продукции на долгосрочное, интенсивное оборонно-промышленное сотрудничество, в котором задействованы не только наши армии, но и предприятия ОПК», — отметил замминистра обороны Блажковец. Его слова приводит сайт министерства обороны.

По словам представителя оборонного ведомства Чехии, совместные проекты, их стандартизация и совместимость с НАТО необходимы для дальнейшей интеграции Украины в западные оборонные и военные структуры.

CZ 805 Bren — штурмовая винтовка, работающая на газовыводящей автоматике. Ствольная коробка создана из алюминиевого сплава, тогда как остальная часть винтовки — из пластика.

В марте 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы на Украине, которые российские военные сочтут поставками иностранного оружия, станут законной целью армии.

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в декабре того же года сказал, что законными военными целями России являются любые действующие войска противника, любая военная и вспомогательная техника и мастерские и заводы, «хотя бы частично исполняющие военные заказы».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Чехия Украина винтовки производство оружия Минобороны
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