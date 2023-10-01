Минтруд анонсировал ежемесячные выплаты ветеранам без удержания денег

Ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий будут назначать без вычета цены соцуслуг, постановил Минтруд. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России, при первом обращении ветеранам «будет назначаться ежемесячная денежная выплата в полном размере: без удержания набора социальных услуг». В ведомстве уточнили, что россияне, которые хотели бы получать социальные услуги «в натуральной форме», должны будут подать заявление в Социальный фонд до 1 октября и заменить часть выплаты на набор социальных услуг с 1 января 2024 года.

В министерстве пояснили, что раньше действовали другие правила: так, при первом обращении за мерами поддержки ветерану назначали выплату с вычетом стоимости набора соцуслуг, и чтобы от них отказаться, требовалось также до 1 октября подать соответствующее заявление в Социальный фонд. Размер выплаты с 2024 года корректировали с учетом того, сохранил ли гражданин услуги или полностью от них отказался.

В социальные услуги, в частности, входят медицинское обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Статус ветерана боевых действий сейчас полагается всем участникам спецоперации на Украине, выполняющим задачи на территории Украины и новых российских регионов. Ветераны могут рассчитывать на определенные льготы со стороны государства: им положена ежемесячная денежная выплата в размере около 3,5 тыс. руб.;

компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%;

право не платить налог на имущество: квартиру, дом, гараж;

право не платить земельный налог с шести соток;

могут рассчитывать на оказание медпомощи вне очереди в рамках программы госгарантий;

ветераны могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время, также у них есть право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней;

получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ветераны боевых действий могут за счет работодателя;

пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

16 августа ведомство документ, согласно которому ветераны военной операции на Украине смогут получать ежемесячные выплаты автоматически, без подачи соответствующего заявления.