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Минтруд предложил автоматизировать выплаты ветеранам операции на Украине

Минтруд будет беззаявительно назначать ежемесячную выплату ветеранам военной операции
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Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минтруд подготовил проект постановления правительства, согласно которому ветераны военной операции на Украине смогут получать ежемесячные выплаты автоматически, без подачи соответствующего заявления. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

«Ежемесячная денежная выплата гражданам из числа ветеранов боевых действий, принимающим участие (содействующим выполнению задач) в специальной военной операции, устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина ветераном боевых действий», — говорится в тексте проекта.

Ежемесячные выплаты будут осуществляться «на счет гражданина в кредитной организации, сведения о котором имеются в Фонде пенсионного и социального страхования».

Статус ветерана боевых действий сейчас полагается всем участникам спецоперации на Украине, выполняющим задачи на территории Украины и новых российских регионов. Ветераны могут рассчитывать на определенные льготы со стороны государства:

  • им положена ежемесячная денежная выплата в размере около 3,5 тыс. руб.;
  • компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%;
  • право не платить налог на имущество: квартиру, дом, гараж;
  • право не платить земельный налог с шести соток;
  • могут рассчитывать на оказание медпомощи вне очереди в рамках программы госгарантий;
  • ветераны могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время, также у них есть право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней;
  • получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ветераны боевых действий могут за счет работодателя;
  • пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

14 июля «РИА Новости» сообщало, что Минобороны подготовило законопроект о приравнивании военнослужащих, отражающих атаки диверсантов на российской территории, к участникам военной операции на Украине. В связи с этим на них будут распространяться соответствующие льготы и денежное довольствие.

Теги
ветеран Военная операция на Украине Минтруд проект постановления выплаты
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