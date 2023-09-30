Захарова назвала ложью заявление Блинкена о Бабьем Яре

Госсекретарь США Энтони Блинкен солгал о том, что трагедию в Бабьем Яру, произошедшую во время Второй мировой войны, «похоронил» Советский Союз. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева 29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр», — написала Захарова в своем телеграм-канале. Она отметила, что Блинкен «цинично» соврал о том, что СССР «похоронил» эту историю.

«Мы же помним всех — и десятки тысяч человек «неарийского происхождения», и партизан, и пленных — всех тех, кого нацисты приговорили к смерти, и чьи останки нашли свое пристанище в урочище Бабий Яр», — отметила Захарова. Она подчеркнула, что «ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях холокоста, как Советский Союз».

Во время Второй мировой войны в урочище в северо-западной части Киева немецкие войска расстреливали евреев, цыган и советских военнопленных. Первый массовый расстрел произошел 29-30 сентября 1941 года, в результате были убиты почти 34 тыс. евреев.

Энтони Блинкен написал в своем X (ранее — Twitter), что 82 года назад в этот день, 30 сентября, «нацисты убили 34 тыс. евреев в Бабьем Яру». «Советы похоронили эту историю, которой сегодня правительство [президента России Владимира] Путина манипулирует», отметил госсекретарь США.

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме показали кадры расстрелов в Бабьем Яру по просьбе президента Владимира Путина. Тогда российский лидер напомнил, что в годы Второй мировой войны на Украине убили 1,5 млн евреев, и «прежде всего — руками бандеровцев».

В конце видеозаписи, показанной на форуме, показали выдержку из Акта провозглашения независимости Украины 1941 года, где представители Организации украинских националистов (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена), включая Степана Бандеру, обещали сотрудничать с гитлеровской Германией.